Jeudi 19 avril 2018 à Sousse, nous avons vu l’autre face de la Tunisie, la Tunisie laborieuse, inventive, créative, compétitive… voire patriotique.

En effet, un Tech Show, comme en voit rarement en Tunisie, a réuni ministres (deux ministres), banquiers, hommes d’affaires, chercheurs-universitaires au Pôle de compétitivité de Sousse qui, depuis ce jeudi 19 avril 2018, a été rebaptisé Novation City.

Pourquoi Novation City? Le concept “Pôle de compétitivité“ sonne plutôt “francophone“, alors que “Novation City“ c’est plus british, donc plus attrayant parce que plus universel.

Ceci étant, la vocation du Pôle de compétitivité ne change pas : à savoir créer une synergie entre secteurs public et privé dans le cadre d’une stratégie de développement des activités à haute valeur ajoutée. En somme, il s’agit toujours d’innover.

Novation City constitue donc l’aboutissement des efforts consentis par des acteurs publics et privés pour asseoir et consolider un écosystème dans la mécatronique à même de favoriser l’innovation, l’éclosion de start up, la valorisation de la recherche, l’employabilité des diplômés universitaires.

Mais son objectif ultime est d’attirer davantage d’investisseurs –tunisiens et étrangers-, ce qui est à même de retenir nos compétences tentées plus que jamais à partir vers d’autres cieux.

Novation City, terre d’innovation et du futur

A propos d’innovation Stephen Johnson disait que «si vous regardez l’histoire, l’innovation ne vient pas seulement des individus, elle émane des environnements qui se créent et où leurs idées peuvent se connecter».

Voilà pourquoi Novation City constitue aujourd’hui un hub technologique, un centre de recherche et d’innovation.

A noter que Novation City couvre environ une superficie de 250 hectares sur deux sites (un à Sousse et l’autre à Enfidha). Elle compte également une école d’ingénieur, deux centres de recherche mécatroniques, 83 entreprises membres du cluster et plus de 20 partenaires.

Novation City veut devenir à la foi une Mecatronic City, une Business City et une Industrial City. Il faut dire qu’elle est dans l’ère du temps, puisque la Tunisie ambition de devenir un hub digital pour l’Afrique. De ce fait, Novation City semble déjà en constituer le “modèle“. Autant dire que Novation City s’érige aujourd’hui en ville de la technologie et du savoir par excellence.

Rappelons que depuis sa création en janvier 2009, le Pôle de compétitivité de Sousse a créé son cluster d’entreprises mécatroniques (2012), lancé les travaux de la technopole et de la zone industrielle (2014).

Il a également organisé deux événements de grande envergure (la “Tunisia Mecatronic Day“ en janvier 2017, et la “Tunisia Electronic Day“ en novembre 2017).

Novation City, une structure fondée sur le triangle du savoir

Avec l’éveil que vit la Tunisie, Novation City témoigne de la volonté de plusieurs acteurs de contribuer au développement d’une Tunisie meilleure avec l’ambition de créer une nouvelle chaîne complète et dynamique d’entrepreneuriat innovant.

Cette chaîne constituer une véritable passerelle entre diplômés, chercheurs et le monde de l’entreprise.

Le management du Pôle de compétitivité de Sousse est convaincu que «Novation City est une promesse que fait la Tunisie de préserver, de retenir ses compétences les plus brillantes et d’essayer d’exploiter les atouts d’un pays petit par sa taille mais grand par son potentiel. C’est aussi la promesse de donner à la Tunisie une position de leader dans l’innovation».

A propos du Pôle de compétitivité de Sousse (PCS)

Le PCS est spécialisé dans la mécatronique. Il dispose d’un parc offshore à Sousse et un parc industriel à Enfidha. La société du Pôle est une société anonyme de droit privé, créée en 2009 sur la base d’un partenariat public-privé dans le cadre d’une stratégie de développement des activités à haute valeur ajoutée.