La troisième édition du Forum sur le financement climatique et des énergies propres en Afrique de l’Ouest (WAFCCEF-3) a récemment eu lieu à l’auditorium Babacar Ndiaye de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en présence de représentants d’institutions internationales, de promoteurs privés, d’experts en énergie ainsi que de nombreux enseignants-chercheurs et étudiants.

Organisé par le Private financing advisory network (PFAN), en partenariat avec le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la Commission économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEREEC), le forum a été marqué par la présentation des projets à la recherche de financement et par une session interactive entre participants et experts du secteur énergétique.

En ouvrant les travaux, le directeur du département-solutions financières, régulation et politiques énergétiques (PSER), à la Banque africaine de développement, Wale Shonibare, a souligné les enjeux de l’accès à l’énergie en Afrique avant d’exhorter les participants à réfléchir aux différents leviers susceptibles d’aider le continent à rattraper son retard dans ce secteur.

«Il n’y as pas de développement sans accès à l’énergie. C’est parce qu’elle a compris l’enjeu de développement que représente l’énergie que la Banque africaine a inscrit ce secteur parmi les cinq priorités stratégiques, ses High 5. En effet, l’initiative Eclairer et électrifier l’Afrique vise à permettre l’accès du plus grand d’Africains à l’énergie», a assuré Shonibare.

Pour Peter Storey, Coordinateur de PFAN, le forum est une excellente plateforme pour mettre ensemble des entrepreneurs engagés dans le combat en faveur de la transition énergétique, les experts reconnus du secteur ainsi que des investisseurs potentiels intéressés par le climat et les énergies propres.

Les travaux du forum ont ensuite été marqués par la présentation de 10 projets en quête de financement. A l’issue de ses délibérations, le jury de cinq membres a décerné les deux premiers prix à The Masada waste transformers et Solar Era Holdings, deux projets venus de la Sierra Leone.

Le premier projet primé est une entreprise privée de récupération des déchets ménagers et de leur transformation alors que le second est une initiative de production d’énergie solaire.

Le jury a également sélectionné des finalistes et de semi-finalistes parmi les projets présentés.

«Nous allons travailler avec les gagnants, les finalistes et les demi-finalistes pour les aider à boucler les financements nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets. Notre ambition, c’est de réussir 5 bouclages financiers en faveur des projets ici présentés», a soutenu M. Storey.

«Pour un projet, c’est toujours bon de passer par PFAN, a-t-il assuré. Car, le label PFAN augmente considérablement ses chances d’obtenir des financements auprès des autres bailleurs de fonds».

Outre la présentation des projets, le temps fort du 3 è Forum aura été la session interactive entre des conseillers professionnels de PFAN (coachs) et les participants. Les discussions ont ainsi porté sur les stratégies pour monter des projets bancables, les pistes de financement disponibles ainsi que les possibilités d’associer le monde universitaire et la jeunesse dans la réflexion sur les énergies renouvelables.

