La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Néziha Laabidi, a annoncé, mercredi 18 avril 2018, le lancement du programme “protège-moi” pour faciliter l’adhésion des femmes rurales au système de sécurité sociale.

Elle a souligné que ce projet, qui devra cibler plus de 500 mille femmes en milieu rural à la fin de 2020, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes rurales entre 2017 et 2020 adopté par le conseil ministériel restreint le 11 août 2017.

Laabidi a signalé que ce projet, qui concernera dans sa première phase les ouvrières en milieu rural dans les gouvernorats de Kairouan et du nord-ouest avant d’être généralisé sur les autres régions du pays, vise à faciliter l’adhésion de cette catégorie au système de sécurité sociale pour lui garantir ses droits conformément à la législation tunisienne.

Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué que ce projet est le fruit d’une action commune entre les ministères de la femme et des affaires sociales ainsi que la poste tunisienne pour généraliser la couverture sociale sur toutes les catégories sociales et ce, conformément aux dispositions de la loi.

Il a mis l’accent sur l’importance de trouver des mécanismes pouvant faciliter l’adhésion de la femme en milieu rural au régime de sécurité sociale surtout qu’environ 90% des femmes actives en milieu rural notamment dans le secteur agricole ne bénéficient pas de couverture sociale.

De son côté, Maher Khélifi, un jeune promoteur dans le domaine des technologies de la communication et instigateur de l’idée du projet “protège-moi” a expliqué que ce programme consiste à mettre en place un système spécifique permettant aux femmes actives en milieu rural, notamment les ouvrières agricoles, d’adhérer au système de sécurité sociale.

“Une équipe a été formée pour accompagner les bénéficiaires et les aider à s’inscrire dans le système de sécurité sociale à travers une plateforme numérique facile à manipuler”, a-t-il ajouté faisant remarquer que les ouvrières peuvent verser leurs cotisations à distance à travers le téléphone portable.

Les abonnements seront par la suite envoyés à la poste tunisienne qui les transmettra, à son tour, à la caisse nationale d’assurance maladie.