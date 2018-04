La Banque Nationale Agricole – BNA- a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

Le produit Net Bancaire a enregistré une croissance de 26,7% pour s’établir à 114,078 MD portée par une hausse de 32% sur un an de ses Produits d’Exploitation Bancaires.

Ces résultats sont tirés par la dynamique des marges d’intérêt et sur commissions et par la bonne tenue des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement.

Par ailleurs, les encours des dépôts et des crédits nets à la clientèle progressent ainsi respectivement de 13,2% et de 15,7%.