La plupart des pays africains sont actuellement confrontés à une pénurie de ressources humaines et de capacités dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que dans les secteurs des infrastructures (eau potable, électricité, assainissement…), de l’agriculture et de la santé.

La revitalisation de l’enseignement supérieur en Afrique passera notamment par une plus grande participation du secteur privé dans une offre d’enseignement plus adaptée, des relations renforcées entre les universités et les secteurs productifs de l’économie, une plus grande collaboration et des partenariats entre l’industrie et les institutions universitaires et un cadre de gouvernance qui favorise l’excellence et l’autonomie administrative et financière.

(Source: Forum Economique Africain – Tunisie avril 2018)