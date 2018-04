AMEN BANK tiendra son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 27 Avril 2018 à 15 heures au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l’exercice 2017.

2- Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l’exercice 2017.

3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants, de l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des articles 43 et 62 de la Loi 2016-48 et approbation des états financiers individuels de la banque pour l’exercice 2017.

4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.

5- Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2017.

6- Affectation du résultat de l’exercice 2017.

7- Emission d’Emprunts Obligataires ou autres.

8- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l’exercice 2018.

9- Nomination des membres du Conseil de Surveillance.

10- Échéance du mandat d’un commissaire aux comptes et nomination d’un commissaire aux comptes.

11- Questions diverses.