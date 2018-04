Sous le haut patronage du Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables et du Ministère de la femme,de la famille et de l’enfance, organise la conférence “Tunisia Women In Energy”.

Cette conférence se tiendra du 16 au 18 avril 2018 à Yasmine Hammamet.

Elle réunit plus de 30 expertes et conférencières Tunisiennes et étrangères de renommée nationale et internationale, présenteront et échangeront leurs expériences en séance plénières suivies de débats.

Cette manifestation donnera l’occasion de débattre les différents projets et challenges Tunisiens dans le domaine de l’Energie.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’événement : www.tunisiawomenenergy.com ou par mail : contact@tunisiawomenenergy.com