Le Salon africain de l’éducation, formation et technologie pédagogique didactique et scientifique “AFRICA EDU-DIDACT 2018” a démarré, mercredi 11 avril au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et se poursuivra jusqu’au 13 courant.

Prennent par à cette manifestation, plus de 60 exposants parmi les représentants des différentes universités publiques et privées, les centres de formation professionnelle et les fournisseurs des équipements et des technologies scientifiques et pédagogiques”, a indiqué le directeur général du Centre tunisien des foires, des expositions et des congrès (CTF Expo), Sami Chamekh.

L’objectif est d’attirer 20.000 étudiants africains en Tunisie avant fin 2020, et de ce fait, ce Salon constitue une occasion pour promouvoir davantage l’exportation des expertises tunisiennes et d’exposer les dernières avancées en matière d’éducation et de formation.

Selon Chamekh, un espace a été mis à la disposition des étudiants créateurs afin de leur permettre d’exposer leurs innovations.

Le directeur général de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur, Slim Choura a, pour sa part, indiqué que plusieurs pays africains (Djibouti, Burkina Faso et Tchad) ont officiellement demandé à la Tunisie de bénéficier de ses expertises nationales en matière de formation des formateurs dans le secteur de l’enseignement supérieur.

Il a estimé que le taux d’étudiants étrangers inscrits dans les établissements publics estimé à 1,5% reste faible, et que celui des étudiants inscrits dans les établissements privés est de l’ordre de 15%.

Il a ajouté que son département se penche, actuellement sur l’élaboration d’un programme visant à attirer davantage les étudiants étrangers et à exporter les compétences tunisiennes vers l’étranger.