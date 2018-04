La Tunisie a décroché quatre médailles au concours international d’Athènes d’huile d’olive

“ATHIOOC 2018” dans sa troisième édition (26-28 mars 2018), la médaille d’or ayant été décernée à l’huile d’olive chétoui de la marque “Mansour domaine Jebel” (gouvernorat de Zaghouan), et ce, en dépit d’une campagne menée par certains sites d’information français sur l’huile d’olive tunisienne et démentie officiellement par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

L’huile d’olive chétoui “la perle d’or” (gouvernorat de Bizerte) a obtenu la médaille d’argent et celles (huiles d’olive) chétoui de la marque “olivette” (gouvernorats du nord) et chemleli de la marque “Cillium” (gouvernorat de Kasserine) ont eu la médaille de bronze.

Le concours international d’Athènes d’huile d’olive a été marquée par la présence de près de 359 participants de Tunisie, l’Espagne, de la Turquie, de la Grèce, de l’Italie, du Portugal et d’autres pays.

La Tunisie compte exporter 200 mille tonnes d’huile d’olive au cours de la saison 2017-2018, sachant que le gouvernement et le secteur privé ont œuvré, au cours des dernières années, pour améliorer davantage la qualité de l’huile d’olive tunisienne et promouvoir la vente de l’huile d’olive conditionnée.