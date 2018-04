Le renforcement du partenariat dans les domaines de la sécurité social, du travail, des relations professionnelles et du dialogue social entre la Tunisie et quelques pays arabes a été au centre des rencontres tenues entre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et ses homologues de pays arabes en marge de sa participation aux travaux de la 45ème session du congrès de travail arabe qui se tient du 8 au 15 avril 2018 au Caire en Egypte.

Dans ce contexte, Mohamed Trabelsi et son homologue palestinien chargé de l’Emploi, Maamoun Abou Chahla, ont convenu de signer un mémorandum d’entente dans le domaine de la sécurité sociale et de promouvoir l’échange d’expertise.

A cette occasion, le ministre palestinien a fait part de son souhait de tirer profit de l’expérience tunisienne dans les domaines de la sécurité sociale, la formation professionnelle, l’intégration professionnelle et l’investissement privé, selon un communiqué publié, mardi, par le ministère des affaires sociales.

Par ailleurs, le renforcement du partenariat avec le Sultanat d’Oman dans les domaines du travail, des relations professionnelles et du dialogue social a été au centre de la rencontre tenue entre le ministre des affaires sociales et le ministre omanais de l’emploi qui a salué l’expérience tunisienne dans le domaine du dialogue social, indiquant que son pays s’est inspiré de l’expertise tunisienne pour renforcer sa législation dans le domaine du travail.

Mohamed Trabelsi a aussi eu des entretiens avec le ministre saoudien du travail et du développement social et avec le ministre égyptien de l’emploi.

Lors de ces deux entretiens, l’accent a été mis sur l’importance de privilégier le dialogue pour garantir la paix sociale.

Selon le communiqué, un mémorandum d’entente sera signé entre la Tunisie et l’Arabie saoudite dans le domaine social pour renforcer le partenariat et profiter de l’expertise tunisienne.

A noter que Mohamed Trabelsi avait appelé, dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux de ce congrès, à intégrer la question de l’emploi et les problématiques du chômage dans les priorités du dialogue social et à réfléchir à des idées innovantes dans les domaines du développement et du travail.

Le ministre a estimé que ces dossiers d’intérêt public ne peuvent être résolus sans le recours à une approche participative entre tous les partenaires sociaux.

Il a, en outre, souligné le rôle de l’organisation arabe du travail dans l’évaluation du secteur de l’emploi dans la région pour garantir le développement durable et lutter contre le chômage à travers la réalisation des réformes nécessaires, de la justice sociale et la révision des politiques de l’emploi.