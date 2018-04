6 millions de dinars sont accordés chaque jour à la Tunisie, sous forme de donations, pour soutenir des projets publics et privés dans toutes les régions, en plus d’un soutien estimé à 10 milliards d’euros sur 5 ans, faisant de celle-ci le premier partenaire de l’Europe au sud de la méditerranée.

C’est ce qu’a déclaré, jeudi 6 avril, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les étudiants du groupe Université européenne de Tunis, lors de laquelle il a animé une conférence-débat sur les relations de l’Union européenne avec la Tunisie.

Plusieurs thèmes ont été abordés à cette occasion, à l’instar des actions de coopération avec la Tunisie et notamment les négociations actuelles sur l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA), les perspectives de l’Open Sky, le soutien à l’exportation de l’huile d’olive tunisienne, les facilitations des visas et l’élargissement du programme Erasmus.

Patrice Begamini rappellera l’importance des relations bilatérales et les liens solides qui unissent la Tunisie à l’Union européenne, soulignant que “le succès de la Tunisie renforce l’Union européenne et que son éventuel échec serait aussi celui de l’Union européenne”.

“L’Europe, premier partenaire économique de la Tunisie a toujours accompagné le développement économique, social et politique en Tunisie pour promouvoir la transition démocratique et préserver l’exemple de la Tunisie”, a-t-il ajouté.