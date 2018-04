Ibtissem Guefrachi, “chercheuse tunisienne de 34 ans, originaire de Gabès, Ibtissem Guefrachi a eu le courage de quitter sa ville natale pour poursuivre ses études en France et vivre sa passion pour la biologie. Elle fait aujourd’hui partie des quinze jeunes talents scientifiques féminins mis en avant par le programme L’Oréal-Unesco”. (Lettre France-Tunisie Tandem).

Depuis 20 ans, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO ont soutenu 3 022 jeunes scientifiques talentueuses grâce à une bourse de recherche. Ces bourses L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science sont remises chaque année à l’occasion de cérémonies nationales et régionales qui se tiennent dans 117 pays.

Parmi les 275 boursières nationales et régionales de l’année, le programme des Jeunes talents internationaux sélectionne en plus les 15 chercheuses les plus prometteuses. Ibtissem Guefrachi fait partie de la sélection 2018.

Elle travaille sur les plantes, une nouvelle piste pour combattre la résistance aux antibiotiques.