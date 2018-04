Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung organisent samedi 7 Avril 2018 à partir de 10h, une conférence sous le thème « je suis jeune, je suis entrepreneur social » à l’hôtel Laico, Tunis.

Cette manifestation signe la quatrième édition des rencontres-débats qui célèbrent l’entrepreneuriat, organisée par Enactus Tunisie et la Konrad

Adenauer Stiftung, et qui pour cette édition, accueillera plus de 300 participants et 8 orateurs.