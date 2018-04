L’Union nationale des taxis et le Groupement interprofessionnel du transport a appelé, mercredi 4 avril, à un dialogue responsable entre l’administration et les structures professionnelles pour dépasser les difficultés, au moment où une partie des professionnels devrait mener un sit-in de protestation devant l’UTICA.

Les deux structures relevant de l’organisation patronale : la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a rappelé les principales revendications de la profession dont l’augmentation des tarifs, la modification du système des autorisations du transport public non régulier et la prolongation de la périodicité de la visite technique des taxis et louages.

Le mouvement de protestation programmé mercredi, est mené à l’appel de la Chambre syndicale des taxis individuels, relevant de la première organisation patronale UTICA et prévoit notamment, l’organisation d’un sit-in ouvert et d’une marche vers le palais de la présidence de Carthage.