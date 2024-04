Le Groupement Professionnel d’Industrie Cinématographique,- syndicat au sein de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie- a pris officiellement forme à la suite de l’assemblée générale élective du bureau exécutif qui s’est tenue lundi après midi au siège de la Conect.

Le nouveau groupement professionnel d’industrie cinématographique, englobe chaque segment de la chaîne de valeur de l’industrie cinématographique (de la pré-production à la production, en passant par la post-production, la distribution, jusqu’à l’exploitation sur les plateformes, dans les salles de cinéma). Il ambitionne d’unifier les efforts pour accompagner le processus de réformes du secteur et de soumettre au Parlement un projet de loi sur l’industrie cinématographique.

Il s’est fixé pour objectifs entre autres de présenter de nouveaux textes réglementaires afin d’améliorer le fonctionnement du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), d’élaborer un plan de travail cohérent en ce qui concerne les avantages fiscaux et les facilités douanières au profit du secteur cinématographique et de soumettre des propositions pratiques permettant de faciliter les procédures d’obtention de financements bancaires dans le domaine de l’industrie cinématographique.

Le Bureau exécutif élu se compose comme suit :

Président : Mohamed Ali Ben Hamra

Premier vice-président chargé des producteurs cinéma: Imed Marzouk

Deuxième vice-président chargé des exploitants de salles de cinéma: Dhia Felhi

Vice-président chargé des sociétés de distribution et plateformes de diffusion: Majdi Hsini

Vice-président chargé des producteurs réalisateurs : Heifel Ben Youssef

Vice-président chargé des services production : Ihsen Debbiche

Trésorier : Ahmed Kefi

Membres: Iskander Naas et Anis Absi