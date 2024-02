Aslan Berjeb – Conect : “Il est temps de booster l’Ã©conomie orange en Tunisie”

La législation est aujourd’hui le principal frein au développement de l’économie créative et culturelle (ou économie orange) en Tunisie, a souligné vendredi, Samia Chelbi, entrepreneure, universitaire et présidente du groupement des industries créatives et numériques « Creative Hub » au sein de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une conférence organisée par « Creative Hub » à la Cité de la Culture à Tunis sous le thème « le pouvoir transformatif de l’économie orange : stimuler le progrès et le bien-être social », Samia Chelbi a indiqué que l’économie orange est basée sur l’innovation et la créativité et si on veut promouvoir ce type d’économie à forte employabilité, il convient d’adapter la législation à la réalité pour libérer les talents et garantir l’ouverture à l’international.

« Force est de constater que malheureusement même dans le secteur public il y’a plusieurs belles initiatives dans ce domaine mais elles sont freinées par la législation », a-t-elle regretté, signalant que l’économie orange a un pouvoir transformatif important aussi bien sur le développement économique que sur le bien être social en général.

Selon Chelbi, la conférence vise, en effet, à réunir tous les intervenants (secteur public, privé, structures d’appui, société civile..) pour examiner les moyens de booster l’investissement dans cette économie des jeunes.

Pour sa part, Aslan Berjeb, président de la CONECT a souligné que l’économie orange est un secteur à forte valeur ajoutée et à forte employabilité et a un pouvoir de croissance important.

« Il est temps de réfléchir aux moyens de booster cette économie immatérielle mondiale et ne pas se contenter des économies classiques comme l’industrie, le commerce, l’artisanat et le service », a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence TAP.

Et d’ajouter « en Tunisie, nous avons la créativité, nous avons les idées mais nous ne savons pas transformer cela en produit ».

D’après le président de la CONECT, en Tunisie nous avons plusieurs atouts inexploités.

Dans ce contexte, il a indiqué qu’il y a une identité régionale qu’on peut gagner, un Brand Tunisia qu’on peut avoir et une cohésion sociale qu’on peut créer à travers la valorisation de certains métiers dans certaines régions du pays.

A noter que la conférence comporte plusieurs panels ayant pour thèmes “Catalyseurs de Croissance dans le Secteur Culturel et Créatif : Découvrir les Outils et Avantages pour une Richesse Durable”, « Voix de l’Innovation : Startups et Studios dans l’Économie Orange », « Soutien et Élan dans l’Économie Orange : Structures d’Appui, Financement et Stratégies d’Accès aux Marchés et le rôle crucial de la société civile».