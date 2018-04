La Foire internationale de Sousse abrite, du 11 au 15 avril 2018, le troisième Salon international du tourisme qui coïncide avec les préparatifs pour la haute saison. C’est l’occasion pour le grand public de faire ses réservations dans les hôtels et de bénéficier des réductions.

A travers cet événement, la Foire internationale de Sousse œuvre à impulser et à promouvoir le secteur du tourisme en mettant, à la disposition des différents intervenants (hôtels, agences de voyages, services), un espace d’exposition et d’échange avec des partenaires tunisiens et étrangers.

Un pavillon sera réservé aux prestataires de services touristiques, notamment, les compagnies aériennes et maritimes et les agences de location de voiture.

Le programme du salon comprend, également, un défilé d’habits traditionnels, des activités culturelles et de promotion du patrimoine et une table ronde sur le thème de l’open sky.