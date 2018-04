La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), relevant de la BID, dispose d’un programme pour le développement de l’investissement en Tunisie, d’autant plus que la société est spécialisée dans le financement des opérations d’exportation des matières premières (énergie et céréales). C’est en tout cas ce qu’a indiqué, mardi 3 avril 2018, le ministre tunisien du Commerce, Omar Behi, en marge des Réunions annuelles de la BID (du 1er au 5 avril 2018 à Tunis).

Il a ajouté que des possibilités de coopération avec la Tunisie ont été examinées pour que le pays puisse bénéficier de lignes de financement pour le développement du commerce, d’autant plus que l’ITFC vise principalement à promouvoir le commerce interarabe et interafricain.

La réunion entre les responsables tunisiens et ceux de l’ITFC a permis de présenter les résultats de la première phase de l’initiative “Aide pour le commerce en faveur des Etats arabes” (AFTIAS). Cette initiative vise à promouvoir le commerce interarabe, dont le taux ne dépasse pas 10%, et ce en dépit des opportunités et moyens mis à la disposition de ces pays, a indiqué Hani Salem Sonbol, président exécutif à l’ITFC.

La Tunisie est un des pays bénéficiaires de cette initiative achevée en décembre 2017 et dont la deuxième phase sera lancée en 2019, a fait savoir le responsable.

“La BID aspire à accroître la coopération avec la Tunisie, notamment celle destinée aux Petites et moyennes entreprises (PME). Cette coopération avec les PME tunisiennes a déjà été entamée, mais aujourd’hui nous œuvrons à intégrer des programmes de développement de ce secteur à travers la formation, l’octroi de primes techniques et le renforcement des capacités des PME ou des banques qui les financent”, a-t-il poursuivi. L’objectif est d’accroître la compétitivité de ces unités ainsi que leur capacité d’exportation.

La Tunisie a bénéficié de plus de 2 billions de dollars en termes d’opération de commerce destinées à plusieurs entreprises et différents secteurs, dont l’énergie.

Créée en janvier 2008, l’ITFC a accordé plus de 40,2 milliards de dollars en tant que financement commercial aux pays membres dans l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Elle aide les entreprises dans les pays membres à obtenir les financements et les moyens nécessaires pour renforcer leurs capacités commerciales et pour améliorer leur compétitivité sur le marché international.