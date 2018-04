Un bateau transportant 25 mille tonnes de clinker a quitté, mardi 3 avril, le quai de la société des Ciments de Bizerte à destination de Cameroun, marquant ainsi la reprise par la société de son programme d’exportation du clinker et du ciment en vrac, suspendu depuis 10 ans, a annoncé la société.

Le programme d’exportation de l’entreprise porte notamment sur l’exportation d’importantes quantités de clinker et de ciment en vrac vers des marchés africains et méditerranéens, a souligné son PDG, Jalel Ben Ohman, sans donner d’autres précisions.

Le marché national enregistre un excédent de plusieurs millions de tonnes de clinker, ce qui offre des opportunités d’exportations à même d’apporter des recettes importantes à la balance commerciale du pays, a-t-il dit.

L’opération d’exportation lancée mardi, constitue selon un communiqué du ministère de l’industrie, des petites et moyennes entreprises vient couronner les efforts déployés par la société qui s’est engagée depuis 2011, dans la deuxième étape du programme de mise à niveau et de développement des ateliers de production du clinker, et du programme annexe ainsi que de modernisation des équipements de conditionnement ainsi que le programme de mise à niveau du quai, en vue d’augmenter la capacité d’aconage et de manutention pour atteindre 500 tonnes/heure.

Les investissements dédiés à ce programme s’élèvent à 250 millions de dinars.

La société a également procédé à l’entretien et au développement de son port commercial, moyennant 23 millions de dinars, de manière à l’aider à importer le charbon du pétrole (coke) utilisé par cette entreprise et les sociétés similaires comme carburant et pour l’exportation du clinker et du ciment.

La société a en outre engagé des investissements pour réduire la pollution et répondre aux exigences des normes relatives à limitation des polluants de l’air de source fixe et ce de manière à réduire le taux global de poussière et des gaz conformément aux normes internationales.

La Société les Ciments de Bizerte, créée en 1950, emploie 560 personnes.