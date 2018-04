Près de 100 exposants spécialisés dans le domaine de l’immobilier et des services de construction participent à la 7ème édition du Salon de la promotion immobilière et de la finition “PRO-IMMO 2018″ qui se déroule du 04 au 08 avril au Centre Des Expositions Jardins d’El Menzah Tunis.

Ce Salon, qui devrait attirer 9 mille visiteurs, regroupe des sociétés publiques et privées opérant dans le secteur immobilier, des bureaux de consulting et d’études ainsi que des institutions de financement et de services.

Il s’agit de l’exposition de projets, haut standing, des logements sociaux et le programme du premier logement répartis dans plusieurs zones dont Carthage, la Soukra, Nabeul, Monastir et le Kram …

Les organisateurs du Salon comptent redynamiser le secteur de l’immobilier en Tunisie, renforcer les projets du gouvernement dans le domaine et présenter des projets futurs.

A noter que le secteur de la promotion immobilière représente 14% du total des investissements annuels dans le pays, 12,6% de la valeur ajoutée de l’économie nationale et 8% du total des crédits accordés par les banques.

La loi de finances pour l’exercice 2018 a soumis la vente des logements bâtis par les promoteurs immobiliers à une TVA de 13% sur les ventes réalisées, à partir du 1er janvier 2018 et à une TVA de 19% pour les ventes réalisées, à partir du 1er janvier 2020”.