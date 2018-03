La Bourse de Tunis clôture vendredi, sur une hausse de 0.44% réalisé par le Tunindex à 7 142.65 points soit un volume d’échanges de 5.328 MD, selon Mena capital partners.

Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 0.711 MD à 49.96 dinars (D) soit un décroissement de 0.67%.

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 1.82 D soit une montée de 5.81%, suivi par ARAB TUNISIAN LEASE qui a réalisé une augmentation 4.19% à 3.23 D. Le titre BEST LEASE quant à lui s’est monnayé à 2.06 D soit un relèvement de 3%.

Dans le vert, ALKIMIA et MPBS ont réalisé respectivement une progression de 2.98% et 2.81% à 37.56 D et 3.29 D.

A la baisse, le titre NEW BODY LINE a chuté 2.94% à 5.28 D suivi par SOTRAPIL qui s’est monnayé à 14.07 D soit un déclin de 2.89 %. Le titre TUNINVEST SICAR quant à lui a réalisé une détérioration de 2.75% à 5.99 D.

Dans le rouge, les titres SOPAT et SOTEMAIL ont réalisé une baisse respective de 1.58% et 1.36% à 0.62 D et 1.45 D.