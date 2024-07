La société SOTUVER porte à la connaissance des actionnaires et du public que dans le cadre de son projet d’ouverture de son capital à un investisseur minoritaire pour soutenir son internationalisation croissante et devant porter sur des actions représentant 20 à 30% du capital de la SOTUVER, des discussions préliminaires avec les investisseurs intéressés ont été entamées en septembre 2023, et se poursuivent, sans conclusions d’accord de quelque sorte que ce soit pour le moment.

La situation régionale et internationale est un facteur de complication et de délais. Le projet est stratégique pour la SOTUVER, et il est nécessaire de trouver le bon partenaire et les bons accords à même de servir les objectifs de développement de la Société.

SOTUVER tiendra le marché informé dès que le processus entrera dans une phase plus concrète.