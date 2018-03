Accusée par Horra Hsouna Nasfi (député d’Al-Horra) d’avoir conclu des contrats avec une société détenue par un Israélien, la société “Panorama” a publié, jeudi 29 mars, un communiqué de presse pour démentir ces “allégations”.

“Panorama est une société active dans le domaine de la publicité et de la communication. Son propriétaire n’est pas israélien. C’est un investisseur tunisien d’origine italienne résidant en Tunisie depuis 1994”.

Panorama dénonce donc une campagne de dénigrement lancée à son encontre par Hsouna Nasfi lors de la séance plénière consacrée à la prolongation du mandat de l’Instance Vérité et Dignité.

Dans son communiqué, Panorama demande à être tenue à l’écart des tiraillements et des différends politiques.

S’agissant de ses liens avec l’IVD, Panorama assure avoir remporté, au deuxième semestre de 2016, deux appels d’offres sur cinq lancés par l’IVD dans le domaine de la communication et de la publicité.

La société souligne également que les propos de Yassine Ayari postés sur les réseaux sociaux depuis 2017 et remis en surface par Hsouna Nasfi sont infondés.

La société avertit sur le fait que la campagne de diffamation et de dénigrement à l’encontre de son gérant risque d’affecter sensiblement le climat d’affaires en Tunisie et de compromettre son image comme pays d’ouverture et de tolérance.

Selon l’agence TAP qui affirme avoir contacté par téléphone le député Hsouna Nasfi, jeudi 29 mars, ce dernier persiste sur le fait que ses propos “sont fondés sur des données anciennes relayées par les médias et les réseaux sociaux”.

Il a ajouté que l’Instance Vérité et Dignité avait scellé des contrats avec une société détenue par un israélien d’un coût de 650 mille dinars.