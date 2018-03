Le conseil d’administration de la compagnie de leasing “Tunisie Leasing” s’est réuni le mardi 27 mars 2018 et a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2017 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2017.

Les états financiers individuels font apparaître un total Bilan de 1 135 341 762 D et un Résultat Net de 13 641 046 D, en progression de 8% par rapport à 2016. Les états financiers consolidés font apparaître un total Bilan de 2 292 258 235 D et un Résultat Net de 11 808 167 D en repli de 6% par rapport à 2016.

Le conseil d’administration a décidé également de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 27 avril 2018 à 10h00 au siège de la société et de lui proposer la distribution d’un dividende de 1 Dinar par action, soit 20% du nominal. Les dividendes étant prélevés sur les bénéfices réalisés antérieurement à 2013, seront distribués en franchise de la retenue à la source.

Par ailleurs, Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 27 avril 2018 à 12h00 au siège de la société pour délibérer sur le changement de la raison sociale suite à la fusion par absorption de Tunisie Factoring.