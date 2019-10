Tunisie Leasing & Factoring et Proparco (Groupe AFD) ont signé ce matin une ligne de crédit de 15 millions d’euros.

Hichem Zghal, Directeur Général, a souligné à cette occasion l’importance et l’ancienneté des relations de partenariat entre TLF et Proparco, rappelant que la première opération remonte à 1993. Cette ligne de crédit permettra à Tunisie Leasing de diversifier ses sources de financement dans un contexte de tension de liquidité.

Pour Emmanuel Haye, Proparco, le nombre d’opérations réalisées avec Tunisie Leasing & Factoring montre la qualité de leurs relations, précisant que cette opération permettra de consolider l’accès des PME/TPE à des financements plus simples et plus rapides et à poursuivre le développement de son activité.

La Tunisie compte plus de 80 000 PME, qui représentent plus de la moitié des emplois et 40% du PNB. Les PME constituent donc un véritable levier de l’économie tunisienne, aussi bien pour la croissance, l’export, l’investissement et l’emploi que pour l’innovation. Elles rencontrent toutefois souvent de grandes difficultés pour financer leur activité.

Le leasing ou crédit-bail offre des solutions de financement particulièrement adaptées aux besoins et contraintes des PME. Première société de leasing en Tunisie, restée leader sur ce secteur, TLF est particulièrement active auprès des TPE et PME dans les secteurs du commerce, des services et de l’industrie.

Il s’agit de la 5ème opération de Proparco avec TLF, un partenaire historique de Proparco. A travers ce partenariat, Proparco a accompagné le développement et la structuration du secteur du crédit-bail en Tunisie, qui joue un rôle majeur dans le financement des petites entreprises souvent exclues du crédit bancaire.

Cette opération rentre dans le cadre de l’initiative française Choose Africa. Lancée en mars 2019, cette initiative conjointe de l’AFD et de Proparco a pour objectif de consacrer 2,5 milliards d’euros au financement et à l’accompagnement des start-up et TPME en Afrique d’ici 2022.