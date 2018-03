La Compagnie Internationale de Leasing – CIL – vient d’annoncer que son Conseil d’administration s’est réuni le 27 mars 2018 et a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice 2017 et a arrêté les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2017.

Le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 26 avril 2018 et de proposer la distribution d’un dividende de 0,900 dinar par action dont 0,450 dinar distribuable en franchise de retenue à la source, et une Assemblée Générale Extraordinaire à 16h pour l’approbation des mises à jour des statuts effectuées en décembre 2017.