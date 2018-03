La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi, dans le vert, avec un Tunindex qui affiche une hausse de 0,19%, à 7 097,83 points dans un volume total de 0,415 MD, selon MCP.

Dans le vert, DELICE HOLDING grimpe de 4%, à 18,20 D suivie par CELLCOM et STB BANK qui gagnent respectivement 2,73% et 2,53%, à 2,25 D et 4,05 D.

A la baisse, SIMPAR chute de 2,98%, à 37,33 D tout comme CEREALIS et ENNAKL AUTOMOBILES qui régressent respectivement de 2,93% et 2,38% à 4,96 D et 10,25 D.