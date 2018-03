Un accord de coopération visant l’amélioration de la chaîne de production de la filière pomme de terre et celles du lait ainsi que du pâturage, la préservation du sol et sa protection de la désertification, outre le développement de la capacité du secteur à faire face aux changements climatiques, a été signé lundi 26 mars entre les ministères de l’Agriculture, du Commerce et de la Coopération au Développement des Pays-Bas.

Cet accord, dont la signature a été présidée par le ministre tunisien de l’Agriculture, Samir Taieb, s’inscrit dans le cadre du développement de la coopération et de l’échange bilatéral entre les deux pays dans le secteur agricole, en particulier dans le domaine de l’agriculture durable, selon un communiqué publié lundi par le ministère de l’Agriculture.