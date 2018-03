La Bourse de Tunis a débuté la séance de lundi, dans le rouge avec un Tunindex qui affiche une baisse de 0,03% avec 7 036.49 points, dans un volume total de 0,195 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, CELLCOM grimpe de 4,59% à 2,05 D, suivie par SAH et TUNISAIR qui gagnent respectivement 2,67% et 2,38% à 14,99 D et 0,43 D.

A la baisse, Assurances Star chute 1,85% à 79,50 D, tout comme Carthage Cement et SOTETEL qui ont baissé respectivement de 1,80% et 1,79% 2,17 D et 2,74 D.