Un document de 83 pages intitulé “Stratégie de réforme des caisses sociales” a été remis vendredi 23 mars par la présidence du gouvernement, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’audition du chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Dans le cadre de la révision globale du régime des Caisses sociales, le gouvernement a appelé à la formation d’une commission sectorielle de la protection sociale, en coordination avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), qui avait tenu plusieurs réunions durant les années 2016/2017 en présence du ministre des Affaires sociales et le ministre chargé des Réformes. Ces réunions étaient consacrées à l’examen des choix possibles pour réformer le régime de la retraite.

La commission sectorielle de la protection sociale, selon ce document, a pris en considération l’évaluation de la situation actuelle des caisses sociales et les causes des déficits financières enregistrés afin de procéder à l’examen des réformes à lancer dont l’augmentation de l’âge de départ à la retraite et la diversification des sources de revenus.

Ce document présente une évaluation rigoureuse de la situation des caisses sociales et une conception de réforme globale avancée par le gouvernement qui évoque les différentes causes du déficit des caisses sociales.

La recherche de facteurs communs et d’une convergence des vues pour surmonter les entraves face à une situation qui impose la prise de mesures en urgence, a incité le gouvernement à proposer un examen des projets d’accord (décrets et lois) remis aux différentes parties sociales depuis la fin de l’année précédente 2017.