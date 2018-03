Selon le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderrahamen, l’Etat compte augmenter le taux d’emploi des personnes à besoins spécifiques aussi bien dans la fonction publique que dans les établissements publics et privés.

Le ministère œuvre actuellement à augmenter le taux de recrutement de cette catégorie de personnes pour atteindre près de 3%, a affirmé Abderrahmen.

Il a fait part de son engagement, lors des travaux de la rencontre internationale pour la clôture de la première phase du projet pilote “Emploi et handicap”, tenue jeudi 22 mars à Tunis, d’accorder l’encadrement nécessaire aux personnes à besoins spécifiques et faciliter leur intégration dans la vie professionnelle.

Cette rencontre représente une opportunité pour renforcer les relations entre les différents intervenants sur les plans national et régional, dans le but d’assurer une meilleure qualité des prestations offertes à cette catégorie de personne, a expliqué le ministre de l’Emploi.

La vraie problématique aujourd’hui est le regard de la société envers les personnes handicapées, a regretté Abderrahmen qui, a-t-il souligné, sont en réalité capables d’assurer plusieurs tâches.

Depuis 2014 jusqu’à 2017, quelque 812 personnes handicapées ont été accompagnées dont 263 sont des filles en plus de 431 ont bénéficié de mécanismes d’amélioration des conditions d’emploi, 189 ont profité de séances d’information sur le marché de l’emploi et 90 autres ont participé aux techniques de recherche de travail, a notamment rappelé le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi.