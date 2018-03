Dans le cadre de l’Année Internationale de la Sagesse, la Mediterranean Business Academy (MBA), organise, les 26 et 27 mai, en partenariat avec le Centre for Postnormal Policy and Futures Studies (CPPFS) à Londres et la Ligue Arabe, une rencontre internationale sur la Sagesse dans le coaching et le monitoring au siège de l’ALECSO (Tunis) avec la présence d’éminentes personnalités politiques, académiques et intellectuelles de Tunisie et de l’étranger.

Au programme de la rencontre des conférences qui seront assurées par des experts en sagesse, les moyens de l’appliquer dans les entreprises et l’importance du coaching dans la création d’une nouvelle génération de leaders et de décideurs.

Un programme de coaching de trois jours (du 28 au 30 mars 2018) sera organisé au profit d’un bon nombre de leaders et décideurs participants qui seront désignés des futurs ambassadeurs de la sagesse.

Ce programme sera aussi l’occasion pour mieux définir la notion de la sagesse et de l’économie de la sagesse et pour présenter ses principaux indicateurs et identifier les ressources humaines nécessaires pour former des leaders sages spécialisés dans la définition des approches anticipatives et futuristes.

L’objectif de l’Académie à travers l’organisation de cette rencontre consiste notamment à accompagner les dirigeants d’entreprise à faire face aux changements et transformations dans les différents domaines à travers le renforcement de la sagesse dans le management de leurs entreprises. Le but étant d’assurer la pérennité des entreprises, le développement des sociétés et l’amélioration de la productivité.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’organisation, en Tunisie, de l’Année internationale de la sagesse qui a démarré depuis le mois de janvier 2018. Cette manifestation se poursuivra avec la tenue d’un nombre d’évènements et de rencontres mensuelles avec la participation d’un grand nombre d’experts et universitaires de Tunisie et de l’étranger.

Pour mieux présenter le modèle tunisien aux différents acteurs internationaux et mettre en place un nouveau modèle économique mondiale, cette manifestation sera clôturée au mois de novembre 218 par l’organisation du Global Widsom Summit (Davos Tunisia).

Notons que cette manifestation a été initiée par Dr Maher Khidr, président de l’Académie internationale de la Sagesse et le secrétaire général de l’Union Arabe d’Administration et le Développement humain. Dr Maher Khidr est aussi conférencier et expert international en leadership.