Après sa consécration “Prix du Meilleur Film Arabe de l’année” au Festival du Caire, et après sa sélection à New York au dernier Festival Africain du “Lincoln Center” de Manhattan , le film tunisien “ZIZOU” de Férid Boughedir a été choisi pour être projeté à la cérémonie d’ouverture de la 34e session du Festival de Montréal “Vues d’Afrique”, qui se tiendra du 13 au 22 avril 2018 dans la Métropole canadienne.

A cette occasion, l’ambassadeur de Tunisie au Canada, Mohamed Imed Torgeman fera le déplacement depuis Ottawa pour présider le Gala d’Ouverture aux côtés du réalisateur qui a été invité à venir présenter son film au public canadien.

La Tunisie sera en effet triplement à l’honneur pour cette 34e session de la plus importante manifestation consacrée au cinéma africain hors d’Afrique, qui a également sélectionné le court-métrage ” Aya ” de la tunisienne Moufida Fadhila qui avait remporté le ” Tanit d’or ” du court-métrage à la dernière session des Journées cinématographiques de Carthage (JCC novembre 2017) ainsi que le documentaire consacré au fondateur des JCC ” Tahar Cheriaa , à l’ombre du Baobab ” réalisé par Mohamed Chalouf, qui sera projeté en présence de Feriel Nazli Kallel, envoyée spéciale des JCC à Montréal.

Un hommage sera également rendu au cinéaste tunisien récemment disparu Taïeb Louhichi, dont l’œuvre filmique se partageait entre la Tunisie et le Sénégal

Le Festival a saisi l’occasion de la venue à Montréal de Férid Boughedir, connu également comme Critique et Universitaire spécialiste des cinémas d’Afrique et du monde Arabe, pour présider le 14 avril une table ronde sur le thème “La Naissance de Cinéma Africain “. Un second colloque consacré à ” Femmes d’images et Diversité “, est prévu le 17 avril, et réunira plusieurs femmes cinéastes appelées à confronter leurs approches respectives du 7e Art.

En 2017, la 33e session de ” Vues d’Afrique ” avait enregistré la participation de 107 films en provenance de 37 pays africains. Le Grand Prix 2017 avait été remporté par le film égyptien ” Clash ” de Mohamed Diab.