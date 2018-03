Le Commandant de bord à Tunisair, Souhaiel Dallel, a été réélu au poste de vice-président exécutif de la Fédération internationale des Associations de pilotes de ligne (IFALPA) pour la région Afrique et le Moyen-Orient au cours de la 73ème conférence annuelle de l’organisation, tenue du 15 au 19 mars 2018 au Luxembourg.

Cette réélection honore la profession en Tunisie et distingue une nouvelle fois les pilotes tunisiens qui réitèrent leur engagement international en matière de développement et approfondissement de la sécurité aérienne.

Il était soutenu par une délégation de la Fédération tunisienne des pilotes de ligne (FTPL) composée des Commandants de bord Karim Elloumi (président de la Fédération tunisienne des pilotes de ligne), Karim Ben Abdelghafar et Foued Bilel.

La FTPL (la Fédération tunisienne des pilotes de ligne) représente la Fédération internationale des Associations de pilotes de ligne, une institution regroupant plus de 100 000 pilotes dans environ cent pays à travers le monde et dont la mission est de promouvoir le plus haut niveau de sécurité aérienne à travers l’expertise de ses membres.