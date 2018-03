Les opérateurs français des technologies de l’information et de la communication continuent d’affluer en Tunisie. Dernier en date à y prendre pied, Bertrand Fredenucci qui vient d’y créer d’un seul coup deux sociétés : Alphalyr sarl et BTWINZ, filiales de sociétés françaises, basées à Montplaisir et spécialisées dans la programmation, le conseil et autres activités informatiques.

Si la plupart des entrepreneurs français des TIC s’implantant en Tunisie sont d’illustres inconnus, Bertrand Fredenucci est connu comme le loup blanc dans ce secteur en France.

Cet entrepreneur est effet, avec son frère Didier, une icône du monde des TIC. Polytechnicien (Lycée Louis le Grand puis l’Ecole Polytechnique), Bertrand Fredenucci a débuté sa carrière en 1998 comme consultant (Bain & Company). Rapidement, il a succombé au virus de l’entrepreneuriat et a cofondé sa première entreprise (Stockho) en 2000. Une fois son diplôme de l’Edhec Business School en poche en 2010, il intègre Baobaz, une agence de développement de commerce en ligne, dont il devient Brand manager. Il quitte cette agence et se joint à son frère pour créer BtwinZ en août 2013, un startup studio (dite aussi Startup Factory ou Company Builder –c’est-à-dire une entreprise qui crée des startup- spécialisé dans les logiciels en SaaS (Software as a Service, le logiciel comme service, en l’occurrence une application accessible à distance).

Alphalyr a été «développée par des «experts du monde du e-commerce réunis par une conviction commune Alphalyr : le succès d’une entreprise repose sur sa capacité à exploiter ses données».

Les initiateurs de BtwinZ sont convaincus que le data marketing «devrait permettre de mieux piloter le business dans le cadre de la fusion des canaux on et offline». Or, ils ont constaté que «les acteurs du web utilisent des données qui ne sont pas fiables, dépensent beaucoup de temps et d’énergie à mettre en place des tableaux de bord décisionnels et n’ont pas le temps pour établir des plans d’actions» et que «la promesse d’un pilotage agile et décentralisé des plans d’actions n’est pas tenue» -ce qui oblige «l’annonceur à ajouter toujours plus d’outils opérationnels, sans colonne vertébrale décisionnelle».

Pour pallier ce problème, les frères Fredenucci et leur équipe ont créé Alphalyr pour permettre la centralisation, l’enrichissement et le partage des données de l’entreprise entre ses décideurs.

Grâce à un algorithme compilant ces données, les décideurs reçoivent chaque matin un e-mail personnalisé «les informant de leur performance en temps-réel, avec tous les éléments de contexte pour comprendre : objectifs, opérations commerciales, données du web, tendances, prédictions, météo».

Trois ans après s’être lancés, les frères Fredenucci sont en passe de créer un groupe de startups spécialisées dans les applications Saas –aujourd’hui fort d’une dizaine d’entreprises. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. D’ailleurs, il y a exactement deux ans, début janvier 2016, leur société, Btwinz SaaS a annoncé avoir levé 10 millions d’euros pour investir dans des éditeurs SaaS européens, en vue de constituer un groupe européen centré sur le cloud.