A l’occasion de la 16ème édition du Salon international de l’emballage, du conditionnement et de la manutention “Inpack Expo”, qui s’est déroulée du 15 au 17 mars 2018 à la Foire de la Charguia, la société Global & Siapi et l’école de design de Denden ont annoncé les résultats de la première édition de son concours «Global & Siapi Awards».

Ce concours était ouvert aux étudiants qui ont eu la liberté de s’exprimer et d’imaginer l’emballage en PET des années 30/40/50.

Ainsi, sur les 39 projets reçus à ce concours, 12 ont été retenus, lesquels ont été imprimés en 3D (modélisation de l’emballage), tandis que 3 autres ont été choisis en dehors de la compétition pour être soumis à la recherche chez les laboratoires de Siapi en Italie.

Tous ces projets choisis ont été exposés pendant le Salon international de l’emballage, du conditionnement et de la manutention “Inpack Expo”.

Mais la cerise sur le gâteau, a été le Global & Siapi Awards, la Grande finale qui a lieu dans la soirée du vendredi 16 mars.

Cette soirée festive a vu la présence d’un nombre d’invités: les partenaires italiens de Global & Siapi, les responsable de l’école de design de Denden, les étudiants candidats au concours, les responsables marketing…

Un jury composé de spécialistes tunisiens et italiens a choisi les 3 meilleurs projets, et les 3 vainqueurs (Global d’or, Global d’argent et Global de bronze) qui ont eu chacun un chèque d’encouragement.

La cérémonie s’est clôturée avec la remise des prix aux gagnants «Global & Siapi Awards», ce premier concours de packaging et de mise en bouteille.

Après la délibération du jury, c’est Fatma Boudagua qui a reçu le Global d’or, alors que Yasmine Chaabane et Olfa Hammami ont respectivement reçu le Global d’argent et le Global de bronze.

En tant que locomotive pour développer les capacités des jeunes étudiants dans le but de préparer leur insertion sur le marché de l’emploi, Global & Siapi s’est engagée, aux côtés de Koksan, à prendre en charge en son sein la gagnante «Global & Siapi Awards» Fatma Boudagua, afin de développer son savoir-faire et le préparer dans sa vie professionnelle future.