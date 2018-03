Dans le cadre de la célébration des Journées de l’Artisanat et de l’habit traditionnel, l’artisan Mohammed Ben Taher Al Mhiri a reçu, vendredi 16 mars, le “prix national de la promotion de l’artisanat et des arts” au titre de l’année 2017, dans le domaine de la bijouterie et de l’argenterie, alors que le “prix national des jeunes de l’artisanat” a été attribué à Mohamed Belhadj Rhouma, artisan spécialisé dans la poterie traditionnelle.

Ces deux prix ont été remis par le chef du gouvernement Youssef Chahed, lors d’une cérémonie tenue à la Kasbah et au cours de laquelle, il a rendu hommage à un certain nombre d’artisans, en présence de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi.

Plusieurs membres du gouvernement se sont déplacés dans les différents gouvernorats afin de mettre en œuvre le Plan national de développement du secteur de l’artisanat, lancé lors de la récente visite effectuée par le chef du gouvernement à Tozeur.

La ministre du Tourisme a rappelé dans ce cadre que l’Etat a alloué 55 millions de dinars (MDT) pour la mise en œuvre de ce plan, au cours des 5 prochaines années. Et d’ajouter que l’objectif recherché est de restructurer le secteur de l’artisanat, de l’habit traditionnel national et du produit artisanal.