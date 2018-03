La Tunisie a besoin de développer une image de marque de qualité aux Etats-Unis et sur les marchés à forte valeur ajoutée, a conclu une étude de marché menée en janvier 2018, par la Chambre américaine de commerce en Tunisie (AmCham) auprès de ses membres et de la communauté d’affaire afin de déterminer les challenges auxquels sont confrontées les entreprises tunisiennes exportant sur le marché américain.

L’AmCham affirme dans un communiqué publié jeudi, sur les résultats de cette étude, soutenir “les demandes de ses membres qui souhaitent des réformes dans les procédures d’exportation ” ajoutant que les difficultés rencontrées par les entreprises tunisiennes exportatrices sondées, sont relatives à la bureaucratie (notamment les certifications à l’export), à l’infrastructure des ports et les taxes douanières pénalisantes.

Selon cette étude, parmi les challenges auxquels sont confrontées ces entreprises, figurent la possibilité d’accéder à un paiement électronique international afin de pouvoir conquérir les marchés à travers les ventes en ligne (Amazon Paypal, Ebay, etc.) et la revendication de subventions et d’aides de l’administration afin d’être compétitives à l’international.

“L’Amcham constate à travers cette étude que la plupart de ses membres font part d’une expérience relativement, récente même pour des entreprises en phase de maturité”. Le marché américain nécessite des investissements importants aux niveaux de l’étiquetage, des normes sanitaires, du coût de la prospection et d’adaptation des produits. “Il n’est donc pas à la portée des entreprises de taille modeste ou de jeunes entrepreneurs sans expérience export” lit-on dans le communiqué.

Les exportations tunisiennes sur le marché américain ont atteint en 2017, environ 462 millions de dollars (environs 1122 millions de dinars)contre des importations de l’ordre de 551 millions de dollars (1338 millions de dinars), selon des données citées par la chambre .

Il est à noter que l’AmCham a mis en place ” Tunisia Export Lab”, dont le financement est assuré par le MEPI (Middle East Partnership Initiative, State Department) dans l’objectif de développer les exportations tunisiennes de 45 entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire, artisanal et digital vers les Etats Unis.

Le marché américain est fort d’une population de 325 millions de consommateur et d’un PIB par habitant, qui a atteint en 2016, 57 254 USD (139 127 dinars).