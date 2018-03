Un mémorandum d’entente visant l’instauration et la garantie de l’utilisation d’un réseau national à haut débit pour les communautés locales, et intégré au réseau national de l’administration, a été signé, jeudi 15 mars, par les ministres des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, et des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher

L’accord stipule la mise en place de lignes d’interconnexion pour sécuriser les applications médias et Internet, assurer la continuité de l’utilisation des applications H, fournir des services de communication de qualité aux sites concernés, rationaliser davantage les coûts des réseaux de télécommunication et activer le contrat de qualité des services.