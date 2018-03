La Bourse de Tunis clôture la séance de jeudi sur une hausse de 0.31% réalisée par le Tunindex à 6 847.54 points soit un volume d’échanges de 5.289 MTND.

Le titre SFBT a animé le marché par un volume transactionnel de 1.110 MTND à 23.41 TND, soit un accroissement de 0.90%.

A la hausse, le titre UADH s’est monnayé à 2.21 TND, soit une montée de 4.24%, suivi par ADWYA qui a réalisé une augmentation 3.21% à 5.78 TND. Le titre SIMPAR quant à lui s’est monnayé à 38.71 TND soit un relèvement de 2.97%.

Dans le vert, TUNIVEST SICAR et TUNISAIR ont réalisé respectivement une progression de 2.82% et 2.32% à 5.82 TND et 0.44 TND.

A la baisse, le titre CELLCOM a chuté de 2.99 % à 2.27 TND suivi par OFFICE PLAST qui s’est monnayé à 2.50 TND soit un déclin de 2.34%. Le titre MONOPRIX quant à lui a réalisé une détérioration de 2.26% à 12.10 TND.

Dans le rouge, les titres ASSAD et CIL ont réalisé un amoindrissement respectif de 1.63% et 1.62% à 9.05 TND 17 TND.