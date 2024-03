À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme qui s’est tenue le 8 mars 2024, une célébration mémorable s’est déroulée à EY Tower, marquant une étape historique pour l’entreprise.

EY Tunisie, 1er cabinet d’Audit et de Conseil certifié Gender Equality European International Standards (GEEIS)

EY Tunisie a reçu le prestigieux trophée GEEIS, Gender Equality European International Standards, consacrant ainsi son engagement en faveur de l’égalité entre les genres et de la diversité sur le lieu de travail. Ce standard international vise à instaurer une culture commune européenne et internationale autour de ces enjeux cruciaux, offrant aux entreprises une reconnaissance mondiale et stimulant la mise en œuvre de stratégies pour favoriser l’égalité et la diversité.

Cette réussite est le fruit d’un long travail mené par le Comité Gender de « EY Tunisie » depuis 2020. Guidé par la vision ambitieuse d’être reconnu comme le Best Place to Work sur le marché et le meilleur référentiel en matière d’égalité des genres dans la profession à horizon 2025, EY Tunisie s’est appliquée à promouvoir activement l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de son cabinet.

L’audit pour l’obtention du label GEEIS, réalisé par le leader mondial de la certification, Bureau Veritas Certification, reposait sur une évaluation rigoureuse sur divers critères, comprenant notamment :