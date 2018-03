Un bureau régional de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a été inauguré, lundi 12 mars, à Sidi Bouzid dans le cadre de la coopération tuniso-allemande.

L’ouverture de ce nouveau bureau s’inscrit dans le cadre du projet “Appui au processus de transition en Tunisie: prévention et lutte contre la corruption”, a indiqué le président de l’INLUCC, Chawki Tabib.

Le nouveau bureau vise à rapprocher les services des citoyens et à instaurer une politique de bonne gouvernance dans la région.

De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, a souligné que la lutte contre la corruption est un vecteur de démocratie et de succès de l’Etat dans la mesure où elle favorise la justice et aide les décideurs et les représentants des autorités régionales à opter pour le bon choix.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du chef de projet de la prévention et de la lutte contre la corruption à l’Agence allemande de la coopération international (GIZ), Thomas Fiegle.