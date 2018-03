Une délégation gouvernementale se rendra, durant la semaine du 12 mars, à Gafsa en vue d’assurer le suivi de l’application de l’accord conclu entre le gouvernement, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et les députés de la région de Gafsa concernant la reprise de l’activité du phosphate à Gafsa, annonce le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour.

Conclu à l’occasion d’une réunion tenue le 24 février 2018 au Palais du gouvernement à la Kasbah, cet accord comprend un ensemble de mesures visant à améliorer les conditions de vie des citoyens de la région et à engager immédiatement l’exécution de plusieurs projets et programmes relatifs notamment à l’emploi, au développement, à l’infrastructure de base, à l’agriculture et la santé.

Au cours d’une visite qu’il a effectuée, vendredi, au gouvernorat de Sfax, Kaddour s’est félicité, dans une déclaration à la presse, du retour à la production du phosphate sur tous les sites de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), cette production atteignant actuellement 12 mille tonnes.

Il a ajouté que sept trains chargés de phosphate ont démarré, jeudi, des zones du bassin minier, en plus de son chargement sur des camions.