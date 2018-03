Il est prévu d’ouvrir 40 km de l’autoroute Sfax-Gabès le 20 mars 2018, de Mahres à Oued Ouedrane dans la délégation de Ghriba, a fait savoir le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui.

Présidant, vendredi 9 mars à Kerkennah (gouvernorat de Sfax), une réunion extraordinaire du Conseil d’administration de la Société des services et du développement général, le ministre a souligné la poursuite de la réalisation des engagements du gouvernement dans le secteur de l’équipement à Kerkennah dont les plus importants sont la réalisation du projet du port Sidi Youssef dans les délais, sachant que le taux d’avancement de son exécution a atteint 35%, la salle de sport et le projet du pont reliant Melita à Kerkennah, outre le projet d’aménagement de plusieurs pistes rurales.

I y a lieu de rappeler que cette première réunion extraordinaire du Conseil d’administration de la société des services et du développement général s’est tenue sous la présidence d’une délégation gouvernementale composée des ministres de l’industrie, des mines et des énergies renouvelables, de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ainsi que des affaires sociales, en plus de représentants des structures syndicales, notamment l’union régionale du travail et des composantes de la société civile.

Elle a été l’occasion de prendre connaissance des préoccupations des marins-pêcheurs de Kerkennah, notamment la dernière infiltration de pétrole afin de trouver les solutions idoines.