Le CMF fait savoir qu’en date du 22 janvier 2018, une société holding dénommée “Land’Or Holding” a été constituée avec un capital de 5 000 dinars, dans lequel Hatem Denguezli -96,08%- et Hichem Ayed -3,82%- (actionnaires fondateurs de la société Land’Or détenant une participation globale de 56,21% du capital de Land’Or).

Les pourparlers entamés entre les actionnaires fondateurs de la société Land’Or et le Groupe Africinvest ont abouti à un accord sur une opération de fonds propres visant à accompagner le développement du Groupe Land’Or en Tunisie, en Afrique et au Moyen Orient et ce, selon les étapes suivantes : cession par Hatem Denguezli et Hichem Ayed au profit de la société “Land’Or Holding” d’une partie de leur participation dans le capital de la société Land’Or, soit 5 286 700 actions (représentant 53,37% du capital de ladite société).

Ainsi, la vente portera sur 2 483 080 actions Land’Or (représentant 51,23% du capital de la société), revenant au premier actionnaire, et sur 103 620 actions Land’Or (représentant 2,14% du capital de la société), revenant au deuxième actionnaire.

A l’issue de cette opération, la société “Land’Or Holding” détiendra un nombre de droits de vote dans le capital de la société Land’Or dépassant le seuil des 40% des droits de vote composant le capital de ladite société. La deuxième étape concerne l’augmentation de capital de la société “Land’Or Holding” en numéraire à libérer par conversion de créances revenant à Hatem Denguezli et Hichem Ayed issues de l’opération de cession susmentionnée, d’une part, et par apport de fonds pour le fonds “MPEF 4” géré par le Groupe Afrincinvest, d’autre part.

Au terme de cette opération, la part en droits de vote de Hatem Denguezli, Hichem Ayed et le fonds “MPEF 4” dans le capital de la société Holding sera respectivement de 48,73%, de 2,84% et de 48,43%.

Dans une troisième étape, “Land’Or Holding” souscrira à l’opération d’augmentation de capital en numéraire projetée de la société “Land’Or ” et dont les caractéristiques seront fixées par le conseil d’administration de la société et soumises à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire à convoquer ultérieurement.