Le conseil d’administration de la banque de l’Habitat s’est réuni le 8 février 2018 et a décidé d’émettre un emprunt obligataire subordonné “BH Subordonné 2018-1” d’un montant de 50 MTND, divisé en 500.000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars.

L’emprunt est susceptible d’être porté à 70 millions de dinars, divisé en 700.000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars.

Il est réparti en trois catégories comme suit:

– Catégorie A: 5 ans au taux fixe qui varie entre 7,65% et 7,70% et/ou TMM + un maximum de 2,00%;

– Catégorie B : 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe qui varie entre 7,80% et 7,85% de 2,00%;

– Catégorie C : 7 ans in fine au taux fixe de 8,00%.

Le Conseil d’administration a également donné pouvoir à la Direction Générale de la banque de fixer les taux et la durée à la veille de l’émission pour tenir compte de la situation du marché.

A cet effet, la Direction Générale a fixé les durées de l’emprunt et les taux d’intérêt comme suit:

– Catégorie A : 5 ans au taux fixe de 7,70 et/ou TMM+2,00%;

– Catégorie B : 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 7,85% et/ou TMM+2,10%;

– Catégorie C : 7 ans in fine au taux fixe de 8,00%.

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 19/03/2018 et clôturées sans préavis au plus tard le 20/04/2018. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (70 millions de dinars) est intégralement souscrit.

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 700.000 obligations subordonnées. Le but de la présente émission est de renforcer les ressources stables de la banque ainsi que ses fonds propres et améliorer ainsi son ratio de solvabilité, et de se conformer aux ratios prudentiels énoncés par la Banque Centrale de Tunisie.