Un Centre de formation des fabricants d’aliments pour bétail, sera créé à l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT) et financé par une allocation du département d’Etat Américain, d’une valeur de 600 mille dollars. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de l’INAT en présence du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb et de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Daniel H. Rubinstein.

Ce centre sera un espace de formation innovant pour les nutritionnistes, les industriels d’aliments pour Bétail, les éleveurs de volailles, de bovins, d’ovins et les aquaculteurs, ainsi que pour les producteurs de lait, pour améliorer la production globale d’aliments pour bétail en Tunisie.

Il s’agit d’un projet tuniso-américain qui comprend outre le développement de ce Centre, la formation, dans une université américaine, d’un groupe de formateurs qui transmettront les dernières technologies en matière de nutrition animale et de modernisation des aliments pour bétail aux industries d’élevage et d’alimentation animale, ainsi que la formation de 50 à 100 professionnels tunisiens aux techniques modernes de production d’aliments de bétail, la mise en place d’un centre de formation professionnelle, composé de tunisiens, qui poursuivra les activités de formation au-delà de la période du projet.

Ce programme de formation devrait déboucher sur une amélioration de la production animale et de la gestion des aliments de bétail en Tunisie et par conséquent de la qualité de la viande blanche et rouge, du lait et des œufs pour le consommateur et de la rentabilité pour les éleveurs.

Dans son intervention, Taieb, a rappelé que “la création de ce centre intervient en vertu de la convention signée le 23 janvier 2018, entre l’INAT et le Conseil américain des Céréales “, soulignant l’importance de ce projet dans le développement des compétences dans les secteurs de l’alimentation animale et de l’élevage, invitant ” toutes les parties intervenantes dans la création de ce centre à travailler de concert pour atteindre les objectifs fixés et élargir son champ d’intervention à la formation de professionnels de pays voisins et amis, afin de garantir le rayonnement de l’INAT sur son environnement économique régional “.

De son côté, Rubinstein, a affirmé “que la mise en place de ce projet a été rendue possible grâce à une collaboration multipartite entre l’INAT, le Conseil américain des Céréales, le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le Syndicat des Agriculteurs de Tunisie, le Conseil Américain de l’Export du Soja (US Soybean Export Council) et l’Université Américaine d’Iowa”.