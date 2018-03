La société ARTES Renault a organisé le mercredi 28 février une communication financière au siège de la BVMT. ARTES a réalisé durant l’exercice 2017 une augmentation du chiffre d’affaires de 34,914 MDT par rapport à celui réalisé durant l’exercice 2016, soit un taux de croissance de 19,33%, avec un effet volume de 9% malgré les craintes sur les baisses des quotas, et un effet prix représentant 10%, en réponse au glissement du dinar.

Avec 8.499 immatriculations de véhicules neufs durant l’année 2017, soit une part de marché de 13,35%. En 2017, la marge commerciale de la société a gagné 16,5% vs 2016, ce qui représente 5,627 MDT. La masse salariale a augmenté de 9,88%, en raison des augmentations négociées avec les partenaires sociaux. Les autres charges d’exploitation ont sensiblement reculé à 3,8 MDT contre 4,6 MDT en 2016, soit une économie de 15%.

Au cours du mois d’août 2017, la société a finalisé l’acquisition de 100% du capital social de la société “WALLYS SERVICES -SARL-“, Concessionnaire automobile officiel de la marque “LADA” en Tunisie.

En ce qui concerne les éventuels projets d’investissement, notamment en présence d’une trésorerie très excédentaire, le management de la société a assuré que les fonds resteront placés s’agissant principalement de l’argent des fournisseurs, et que les conditions de paiement peuvent à tout moment faire l’objet de nouvelles dispositions émanant de la Banque Centrale.

Rappelons que la trésorerie nette de la société s’est élevée à 91,384 Millions au 31 décembre 2017 contre 102,084 Millions de dinars à fin 2016.

Pour ce qui est en relation avec les droits de consommation, le management de la société estime que l’effet sera plutôt positif même s’il déplore cette mesure. Toujours est il que cette taxe ne freinera pas la consommation et la société la répercutera sur ses prix de vente et fera par conséquent plus de chiffre d’affaires et plus de marge