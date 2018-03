Les héritiers de Feu Béchir Ben Jemaa ont doté leur groupe (Société de l’Automobile et du Matériel, Tunisie Lait –en association avec le groupe Doghri-, etc.) d’un holding ayant pour objet «l’acquisition, la souscription, la prise de participation dans le capital de toute société et la gestion et la cession de ces participations».

Baptisée BBj Holding, la nouvelle société a un capital de 100 000 dinars.

Outre M.Khaled Ben Jemaa, Président Directeur Général, le conseil d’administration regroupe MM. Ferid Benjemaa, Mounir Benjemaa, Lotfi Benjemaa, Bechir Benjemaa et la Société El Hakl représentée par Mr Khaled Benjemaa.