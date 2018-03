La Tunisie lancera officiellement, demain jeudi, un centre de formation dans le domaine de l’alimentation et de la production animales réalisé avec le soutien des Etats Unis, selon des données publiées, mercredi, par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le responsable dudit département, Samir Taieb procèdera, en compagnie de l’Ambassadeur des Etats Unis en Tunisie Daniel Rubinstein, à l’ouverture du projet dont le siège est situé à l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT).

Ce centre a pour objectif de former les ingénieurs et les techniciens dans ce domaine agricole, notamment dans l’industrialisation des fourrages et le suivi de leur composition ainsi que les critères de qualité y afférent, s’agissant des spécificités chimiques, alimentaires, physiques et sanitaires.

La Tunisie connaît une forte demande en fourrages dont nombre de quantités de leurs composantes sont importées, renchérissant ainsi les prix de ces produits destinés aux vaches laitières et à l’aviculture.